En vivo: el Paraguay de Gustavo Alfaro busca la clasificación ante el Ecuador de Sebastián Beccacece

Se miden desde las 20.30 en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Hoy 19:24

La Albirroja recibe a Ecuador este jueves desde las 20.30 en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro necesita solo un empate para asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.

El desafío para La Tri será intentar ganar por primera vez en Asunción en un duelo de Eliminatorias, algo que nunca logró en la historia. A pesar de no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su campaña con una victoria antes de recibir a Argentina en la última fecha. La noche promete ser vibrante: la Albirroja va por la fiesta y los ecuatorianos intentarán amargarla.