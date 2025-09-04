Baja de último momento en la Selección: Tagliafico se pierde el duelo ante Venezuela por lesión

El lateral del Lyon quedó desafectado por una molestia muscular y no estará presente en el Monumental. Marcos “Huevo” Acuña ocuparía su lugar en el once titular de Lionel Scaloni.

Hoy 15:02

La Selección Argentina sufrió una baja sensible en la previa del encuentro de este jueves frente a Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Nicolás Tagliafico quedó desafectado de la convocatoria tras sufrir una molestia muscular y no podrá ser parte del equipo que jugará su último partido oficial en suelo argentino.

El lateral del Lyon venía trabajando a la par de sus compañeros, pero las molestias persistieron y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Ante esta ausencia, Marcos “Huevo” Acuña es el principal candidato a ocupar el lugar en el lateral izquierdo. El jugador, que fue clave en la Copa del Mundo 2022, venía de levantar su nivel en River y regresó a la convocatoria después de varias fechas sin ser tenido en cuenta.

Acuña vuelve a tener su chance

La última vez que Acuña vistió la camiseta de la Albiceleste fue el 10 de septiembre de 2024, cuando ingresó desde el banco en la derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla. Ahora, ante la lesión de Tagliafico, Lionel Scaloni confía en él para ocupar un lugar importante en un partido especial, marcado por la posible última función de Lionel Messi en el Monumental.

El posible once de Argentina vs. Venezuela

El equipo que prepara Lionel Scaloni para enfrentar a la Vinotinto sería:

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La baja de Tagliafico obliga a un pequeño ajuste en la defensa, pero la Scaloneta buscará cerrar su participación como local en Eliminatorias con un triunfo que le dé envión para los últimos compromisos y la preparación rumbo al Mundial 2026.