MotoGP: Pedro Acosta empezó fuerte en el Gran Premio de Cataluña

Con la KTM, el murciano se mostró veloz en el trazado catalán y logró aventajar a Johann Zarco y a quien lidera el campeonato, Marc Márquez.

Hoy 09:53

Pedro Acosta se afirmó en el primer puesto de la tanda de práctica inicial de MotoGP en el circuito de Montmeló (Barcelona), en donde se corre el 15° evento del Campeonato Mundial de Motociclismo; el piloto de Murcia se colocó al tope de las posiciones con la KTM tras establecer 1m38s979 para cubrir los 4.657 metros del trazado.

Tras escalar a la vanguardia en el cierre de la sesión, Acosta superó por 95/1000 al francés Johann Zarco (Honda), en tanto que el tercero fue el líder del certamen, Marc Márquez (Ducati) a 0s219, tras habe liderado buena parte de la tanda.

En el cuarto lugar -a 0s389- quedó Maverick Viñales (compañero de Acosta en KTM) y quinto, a 0s405, Alex Márquez (Ducati); luego completaron el Top 10 Luca Marini (a 0s440 con Honda), Brad Binder (a 0s515 con KTM), Marco Bezzecchi (a 0s524 con Aprilia), Aleix Espargaró (a 0s573 con Honda) y Enea Bastianini (a 0s626 con KTM).

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS PRÁCTICAS EN VIVO

El Gran Premio de Cataluña marca el inicio del tramo final de la temporada 2025 de MotoGP, y la atención se centra en la lucha por el campeonato. Aunque aún quedan matemáticamente opciones para seis pilotos, la realidad es que Marc Márquez domina la clasificación y está muy cerca de sellar el título.

Actualmente, los aspirantes matemáticos son Morbidelli (294 puntos), Acosta (291), Bezzecchi (258), Bagnaia (227) y, en condiciones casi imposibles, Álex Márquez (175 puntos menos que Marc). Con 296 unidades en juego tras Montmeló, los rivales deberán ganar todo y esperar un desastre de Marc para mantener opciones.

Márquez llega a Montmeló con la idea de consolidar su ventaja y buscar un nuevo triplete, ya que esta pista es la primera de dos carreras consecutivas. Si logra aumentar su diferencia con respecto al segundo clasificado a 222 puntos antes del GP de Misano, podría proclamarse campeón con seis Grandes Premios de antelación.

Además de Marc, pilotos como Bagnaia, Bezzecchi, Martín, Acosta, Morbidelli y Di Giannantonio se presentan como candidatos a luchar por el podio. La competencia se espera intensa, sobre todo porque Montmeló siempre ha sido un circuito exigente, donde la regularidad y la estrategia marcan la diferencia.

Horarios del GP de Cataluña 2025 – MotoGP, Moto2 y Moto3

Viernes 5 de septiembre (entrenamientos y prácticas)

FP1 Moto3: 09:00 a 09:35

FP1 Moto2: 09:50 a 10:30

FP1 MotoGP: 10:45 a 11:30

Practice Moto3: 13:15 a 13:50

Practice Moto2: 14:05 a 14:45

Practice MotoGP: 15:00 a 16:00

Sábado 6 de septiembre (clasificaciones y carrera sprint)

FP2 Moto3: 08:40 a 09:10

FP2 Moto2: 09:25 a 09:55

FP2 MotoGP: 10:10 a 10:40

Q1 MotoGP: 10:50 a 11:05

Q2 MotoGP: 11:15 a 11:30

Q1 Moto3: 12:45 a 13:00

Q2 Moto3: 13:10 a 13:25

Q1 Moto2: 13:40 a 13:55

Q2 Moto2: 14:05 a 14:20

Carrera Sprint MotoGP: 15:00 a 15:45 (12 vueltas)

Domingo 7 de septiembre (carreras principales)

Carrera Moto3: 11:00 (18 vueltas)

Carrera Moto2: 12:15 (21 vueltas)

Carrera MotoGP: 14:00 (24 vueltas)

Dónde ver en vivo el GP de Cataluña 2025

El Gran Premio de Cataluña podrá verse en directo por televisión y online gratis en España y Latinoamérica:

TV en vivo: DAZN, ESPN y Eurosport

Streaming online: DAZN, Star+ y MotoGP VideoPass

En Argentina, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y Star+

Un circuito histórico

El Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, es uno de los más icónicos del calendario. Con 4,66 km de longitud, 8 curvas a la derecha y 6 a la izquierda, es considerado uno de los trazados más completos y exigentes de la temporada. La recta principal supera el kilómetro y la vuelta rápida la ostenta Pedro Acosta con un 1:39.664 en 2024.