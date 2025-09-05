Un nuevo caso de Bullying contra alumna del colegio Primera Junta enciende las alarmas

Expresó que a través de un grupo de WhatsApp hasta padres se organizaron para agredirla. La acusan de acosadora.

Hoy 07:42

Una joven estudiante de 20 años denunció que, tras sufrir bullying durante más de dos años, tomó conocimiento de que un grupo de compañeros, con la supuesta participación de algunos padres, estaría organizando una agresión física en su contra.

La víctima relató en sede de la Comisaría Octava que cursa el quinto año en el Colegio Secundario Primera Junta, ubicado en calle La Rioja casi Aguirre, y que desde hace tiempo es objeto de burlas e insultos por parte de sus pares. Indicó además que reside en el barrio Los Inmigrantes y que, aunque las agresiones comenzaron en tercer año, nunca lo había comentado en su familia por restarle importancia.

Según su testimonio, el martes pasado decidió contarle la situación a su madre, luego de que dos compañeras le advirtieran sobre la existencia de un grupo de WhatsApp donde se organizaba un ataque contra ella. En esa conversación también participarían al menos seis adultos —padres de sus compañeros— quienes manifestaban la intención de “darle una paliza a la salida de la escuela”.

La joven explicó que algunos de esos padres la acusaban de ser una “acosadora” por su edad, sosteniendo que “no correspondía” que continuara en la institución y que iban a “hacerla expulsar”.

Ante la denuncia, la fiscal Belkis Alderete ordenó la intervención de la Policía Comunitaria, solicitando que se interioricen de la situación, mantengan reuniones con los directivos del colegio y adopten medidas para garantizar una solución al conflicto.