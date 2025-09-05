En vivo: Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón

El Ferro define el título con el Fortín desde las 16 en el estadio “Gigante de Arroyito” de Rosario Central. Será televisado por ESPN o escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 17:19

Con la ilusión intacta y el sueño de volver a gritar campeón en la máxima división del fútbol argentino, Central Córdoba se enfrenta este sábado a Vélez en la gran final de la Supercopa Argentina. El partido se jugará desde las 16 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central. Será televisado por ESPN o escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

