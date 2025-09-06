El video del cruce entre Lionel Messi y Tomás Rincón en el túnel del Monumental tras Argentina-Venezuela

La discusión entre el capitán argentino y el referente de la Vinotinto se viralizó en redes sociales. Rodrigo De Paul y otros compañeros intervinieron para calmar los ánimos.

Hoy 01:40

La Selección Argentina cerró su participación como local en las Eliminatorias Sudamericanas con una goleada 3-0 frente a Venezuela en el estadio Monumental. Sin embargo, más allá del doblete de Lionel Messi y de la fiesta albiceleste, en las últimas horas se viralizó un video que muestra una inesperada discusión entre el capitán argentino y Tomás Rincón, referente de la Vinotinto.

El cruce se produjo al término del primer tiempo, cuando el árbitro chileno Piero Maza señaló el descanso y ambos equipos se dirigían a los vestuarios. Mientras Julián Álvarez y otros compañeros ya bajaban hacia el túnel, Messi se desvió y encaró al mediocampista venezolano. Las cámaras registraron un breve intercambio de palabras que rápidamente encendió la tensión.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero intervinieron de inmediato para separar a los futbolistas y evitar que el conflicto se prolongara. Incluso el cuarto árbitro, el chileno José Cabero, y el delantero Salomón Rondón colaboraron para calmar el ambiente. Pese a ello, Messi intentó retomar el diálogo con Rincón, que finalmente fue reemplazado en el entretiempo y no volvió a la cancha.

Lionel Messi, en cambio, completó los 90 minutos, aunque el propio entrenador Lionel Scaloni reveló que debería haber salido por una molestia física: “Tendría que haber salido, pero no lo hizo por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Ahora le corresponde pasar unos días con su familia”, explicó en conferencia de prensa, confirmando que el capitán no viajará a Ecuador para la última fecha.

Tras el encuentro, Messi compartió sus sensaciones sobre lo vivido en el Monumental: “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente”. Sobre su futuro, fue cauto: “Estoy ilusionado con el Mundial 2026, pero voy partido a partido. Todo depende de cómo me sienta físicamente”.

El capitán estuvo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes lo recibieron en el campo de juego. Desde las tribunas, Antonela le dedicó un emotivo mensaje en redes: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos, Leo”.