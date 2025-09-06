Rosario se tiñe de negro y blanco: los hinchas de Central Córdoba copan el Gigante de Arroyito en la previa de la final

A una hora del inicio de la gran final de la Supercopa Argentina 2025, los hinchas de Central Córdoba ya palpitan el duelo ante Vélez en el Gigante de Arroyito. Banderas, cánticos y una ciudad revolucionada por la ilusión ferroviaria.

Hoy 14:45

Rosario vive una auténtica fiesta ferroviaria. A falta de una hora para que comience la gran final de la Supercopa Argentina 2025, los hinchas de Central Córdoba ya coparon las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, donde el equipo dirigido por Omar De Felippe enfrentará a Vélez Sarsfield en busca de un nuevo título histórico.

Desde temprano, los alrededores del estadio se llenaron de banderas, bombos, camisetas y cánticos que retumban en cada esquina. La marea de simpatizantes santiagueños llegó con la ilusión intacta y la esperanza de ver al Ferroviario gritar campeón en la máxima división del fútbol argentino.

El partido comenzará a las 16 horas y será transmitido en vivo por ESPN, mientras que El Clásico de Radio Panorama también llevará todas las emociones para los que no pudieron viajar. La expectativa es enorme y la previa ya demuestra que Central Córdoba no estará solo: miles de almas ferroviarias empujarán al equipo desde las tribunas en busca de la gloria máxima.