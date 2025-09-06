Clodomira: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a dos personas

Un allanamiento realizado en el barrio Villa Nueva permitió secuestrar cocaína, dinero en efectivo, celulares y una balanza digital. Una mujer y un hombre quedaron vinculados a la causa.

Hoy 21:59

La Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un importante operativo en la ciudad de Clodomira, donde logró desarticular un punto de venta de estupefacientes. El procedimiento se realizó en horas de la noche del viernes en un domicilio ubicado en el barrio Villa Nueva.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 16 envoltorios con cocaína, una balanza digital, siete teléfonos celulares y una suma de $154.900 en efectivo, elementos que serían utilizados para el narcomenudeo.

Dos detenidos por la causa

Como resultado del operativo, fue detenida una mujer de 37 años y quedó aprehendido un hombre de 39, quienes permanecen a disposición de la Justicia y vinculados a la investigación en curso.

El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Comisaría Comunitaria N° 16 de Clodomira y se desarrolló sin incidentes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forma parte de un plan de acción destinado a combatir el tráfico de drogas en la provincia y reforzar la seguridad en los barrios.