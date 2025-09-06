En vivo: Franco Colapinto afronta el GP de Italia con la ilusión de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine largará desde la posición 17° en la carrera que se desarrollará en el mítico circuito de Monza.

Este domingo, el argentino Franco Colapinto largará desde la posición 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se correrá en el mítico circuito de Monza.

El piloto de Alpine tendrá por delante el desafío de sumar sus primeros puntos en la categoría, con el incentivo de que su compañero Pierre Gasly saldrá desde el pit lane, lo que lo coloca en una posición favorable dentro del equipo.

El trazado italiano trae recuerdos especiales para Colapinto, ya que allí debutó en la F1 en 2025 con el equipo Williams. Consciente de lo que significa correr en este escenario, el pilarense se mostró confiado: “Siempre hay alternativas. En Zandvoort parecía difícil sumar puntos y tendría que haberlo hecho. En Monza pueden pasar muchas cosas, seguramente haya un poco de quilombo”, expresó tras la clasificación.

El piloto argentino reconoció que el Alpine aún presenta dificultades de rendimiento, pero no pierde la esperanza: “Largamos atrás los dos, tenemos problemas con el auto, es difícil de manejar. Pero si hacemos una buena estrategia y la dividimos, quizás alguno tenga una oportunidad interesante”, explicó.

Además, Colapinto valoró su experiencia previa en el calendario de la Fórmula 1: “De ahora en más serán pistas que ya conozco y eso me va a dar una mínima ventaja. El año pasado ya corrí en estos circuitos y me siento con más confianza”.

La grilla de largada en Monza

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Nico Hulkenberg (Sauber) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) desde el pitlane Isack Hadjar (Racing Bulls) desde el pitlane

El Gran Premio de Italia se disputará este domingo 7 de septiembre a las 10:00 (hora argentina) y se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium.