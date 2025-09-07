En vivo: Sarmiento visita a Sportivo Belgrano con la misión de sumar para seguir en la pelea

El Profe afronta un partido clave en el marco de la penúltima fecha de la segunda fase del Torneo Federal A.

Hoy 16:58

Sarmiento afronta esta tarde un compromiso fundamental en la segunda fase del Torneo Federal A. Desde las 15.30, en el estadio Juan Pablo Francia, Sarmiento de La Banda visita a Sportivo Belgrano de San Francisco por la octava fecha del Grupo B de la Zona Campeonato. El árbitro será Gustavo Benites.

