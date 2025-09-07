Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: Sarmiento visita a Sportivo Belgrano con la misión de sumar para seguir en la pelea

El Profe afronta un partido clave en el marco de la penúltima fecha de la segunda fase del Torneo Federal A.

Hoy 16:58

Sarmiento afronta esta tarde un compromiso fundamental en la segunda fase del Torneo Federal A. Desde las 15.30, en el estadio Juan Pablo Francia, Sarmiento de La Banda visita a Sportivo Belgrano de San Francisco por la octava fecha del Grupo B de la Zona Campeonato. El árbitro será Gustavo Benites.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colapinto finalizó 17º en el GP de Italia de Fórmula 1, que tuvo a Max Verstappen como ganador
  2. 2. Canal 7 celebra sus 60 años con un documental especial: "Uniendo Pueblos"
  3. 3. Expectativa por las elecciones legislativas en Buenos Aires: LLA desafía al peronismo en un escenario incierto
  4. 4. La mujer filmada con su amante en un concierto de Coldplay le pidió el divorcio a su esposo
  5. 5. Caso Luciana Torres: la querella planteó una acusación alternativa contra el exnovio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT