Finalizaron los comicios en PBA: el conteo provisorio ya está en marcha

Con una participación del 65%, los bonaerenses votaron este domingo en una jornada legislativa que transcurrió con normalidad. Se renuevan 69 bancas en el Congreso provincial.

Hoy 18:14

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses concurrieron a las urnas en el marco de las elecciones legislativas 2025, una jornada con alcance nacional. Más de 14,3 millones de personas estuvieron habilitadas para votar en la provincia de Buenos Aires, donde se eligieron senadores, diputados, concejales y consejeros escolares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En total, se renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados. Las elecciones se desarrollaron en ocho distritos, y pese a algunas demoras en el inicio de la jornada, el proceso electoral transcurrió con normalidad.

A las 18 horas, cerraron las escuelas y los centros de votación habilitados. No obstante, se permitió votar a los electores que aún permanecían dentro de los establecimientos.

Con una participación del 65% del padrón electoral, se superó el piso del 50% y se dio por finalizada la jornada electoral. Inmediatamente después, comenzó el escrutinio provisorio, cuyos primeros resultados podrían conocerse en las próximas horas.

El escrutinio definitivo, a cargo de la justicia electoral, comenzará el domingo 13 de septiembre a partir de las 8 horas.