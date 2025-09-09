Chile cierra unas Eliminatorias para el olvido recibiendo a la Uruguay de Bielsa

La Roja, ya eliminada, enfrenta a la Celeste, que ya cuenta con su boleto mundialista.

Hoy 00:33

Chile enfrentará a Uruguay este martes desde las 20.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro será dirigido por el brasileño Anderson Daronco, con Daniel Nobre en el VAR, y transmitido por TyC Sports Play.

La Roja afrontará un cierre sin gloria. Eliminada del Mundial con apenas 10 puntos y tras la dura goleada 3-0 sufrida en Brasil, el conjunto trasandino se despedirá de su gente en medio de un clima adverso. La FIFA dispuso una reducción del 50% del aforo por actos de “discriminación y abuso racista” ocurridos ante Argentina, por lo que solo se habilitó la presencia de la comunidad y grupos de interés especial en las tribunas.

En contraste, la Celeste llega clasificada y con la ilusión en alza. El equipo de Marcelo Bielsa selló su boleto al Mundial tras golear 3-0 a Perú en Montevideo, alcanzando los 27 puntos y ubicándose en el tercer lugar de la tabla. “No era lo mismo sin ganar y sin jugar bien”, declaró el rosarino en conferencia de prensa, satisfecho por la recuperación futbolística de su equipo. Bielsa afrontará su tercer Mundial como entrenador y buscará cerrar estas Eliminatorias con un triunfo que le permita escalar posiciones.

Probables formaciones

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.