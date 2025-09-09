Sorpresa: un perro callejero acompañó a un grupo de alpinistas y conquistó la cumbre más alta de Rusia

El animal se unió de forma inesperada a una expedición al Elbrús. El momento fue grabado en video y rápidamente se volvió viral.

Hoy 09:47

Un perro sin hogar sorprendió a montañistas y usuarios en redes sociales al alcanzar la cima del Elbrús, la montaña más alta de Rusia y del continente europeo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal se unió de forma inesperada a una expedición y acompañó al grupo durante toda una travesía nocturna hasta la cumbre. El momento fue grabado en video y rápidamente se volvió viral.

Te recomendamos: Un británico rompió un récord mundial al subir a 55 montañas rusas en solo siete días

Según relató el instructor del grupo, Stanislav, el perro partió con la expedición a las 21:00 desde un refugio y, tras caminar sin descanso, llegó a la cima occidental a las 08:30, hora local. "Dificultades, no sintió, corría a [una altura de] 5.600 metros como si estuviera en la llanura", señaló el instructor en redes sociales, destacando la sorprendente resistencia del improvisado 'alpinista'.