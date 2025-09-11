Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 12º
X
País

La ANMAT retiró productos capilares y cosméticos por falta de registro sanitario

Alisadores, shampoos, mascarillas y sérums fueron prohibidos debido a la ausencia de inscripción ante la entidad reguladora.

Hoy 08:35
Marcas UP! My Hair y Vieless

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución, publicidad y venta en plataformas digitales de diversos productos capilares y cosméticos de las marcas UP! My Hair y Vieless, por no contar con inscripción sanitaria y ser considerados “ilegítimos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida quedó plasmada en las disposiciones 6675/2025 y 6676/2025, publicadas en el Boletín Oficial. Según informó la autoridad sanitaria, el procedimiento comenzó a partir de denuncias ingresadas en el sistema de Cosmetovigilancia, herramienta que permite a los consumidores y profesionales alertar sobre irregularidades en productos cosméticos.

A partir de estas presentaciones, se realizaron controles de mercado que detectaron la comercialización de artículos sin registro en la base oficial de cosméticos inscriptos, un requisito indispensable para su circulación legal.

Entre los productos alcanzados figuran alisadores, shampoo, acondicionadores, mascarillas, sérums y protectores, entre otros. La ANMAT advirtió que los alisados sin autorización podrían contener formol, componente prohibido en este tipo de fórmulas por el riesgo que implica la exposición a vapores tóxicos, que pueden provocar irritaciones, problemas respiratorios y, en casos de exposición crónica, aumentar la probabilidad de desarrollar carcinomas.

El uso reiterado de estos tratamientos puede ocasionar daños severos en el cuero cabelludo, caída del cabello y reacciones alérgicas graves en la piel.

El organismo remarcó que, al tratarse de productos no registrados y de origen desconocido, no se puede garantizar su eficacia, seguridad ni cumplimiento de las normas vigentes. La medida rige en todo el territorio nacional hasta tanto los fabricantes regularicen su situación.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intenso trabajo de bomberos y policías para controlar un incendio de pastizales en El Zanjón
  2. 2. Derrota de la Reserva de Central Córdoba ante Boca
  3. 3. Súper Clásico del H-27: en juego la Copa “60 años de Canal 7”
  4. 4. Historiadoras santiagueñas presentarán investigaciones en encuentro académico en Córdoba
  5. 5. Héctor Ciappino sobre la Copa del Mundo de BMX: "Esperamos hacer un gran evento”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT