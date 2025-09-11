La ANMAT retiró productos capilares y cosméticos por falta de registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución, publicidad y venta en plataformas digitales de diversos productos capilares y cosméticos de las marcas UP! My Hair y Vieless, por no contar con inscripción sanitaria y ser considerados “ilegítimos”.

La medida quedó plasmada en las disposiciones 6675/2025 y 6676/2025, publicadas en el Boletín Oficial. Según informó la autoridad sanitaria, el procedimiento comenzó a partir de denuncias ingresadas en el sistema de Cosmetovigilancia, herramienta que permite a los consumidores y profesionales alertar sobre irregularidades en productos cosméticos.

A partir de estas presentaciones, se realizaron controles de mercado que detectaron la comercialización de artículos sin registro en la base oficial de cosméticos inscriptos, un requisito indispensable para su circulación legal.