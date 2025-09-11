Belgrano y San Martín (SJ) buscan levantar cabeza en el Clausura

El Pirata y el Verdinegro se enfrentan este jueves desde las 20.00 en el Gigante de Alberdi, en un duelo interzonal que puede ser bisagra para sus campañas.

Hoy 11:54

Por la fecha interzonal del Torneo Clausura 2025, Belgrano recibirá a San Martín de San Juan en Córdoba. Ambos equipos atraviesan un presente similar: necesitan reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la tabla, aunque la presión del descenso golpea más fuerte al elenco cuyano.

El Pirata cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, había iniciado bien el campeonato con siete puntos en las primeras cuatro fechas, pero luego encadenó cuatro partidos sin triunfos. Con una sola victoria en los últimos cinco juegos, quedó afuera de la zona de playoffs y buscará recuperarse para volver a estar entre los clasificados. Como dato positivo, Lucas Zelarayán se reintegrará tras su participación con la Selección de Armenia en la Fecha FIFA.

Del otro lado, el Verdinegro de Leandro Romagnoli llega muy complicado en la lucha por la permanencia. San Martín ocupa el último lugar tanto en la tabla anual como en la de promedios y apenas ganó dos de sus últimos diez compromisos. Sin embargo, el DT se mostró optimista luego de la caída 2-0 frente a River y aseguró que “el equipo va mejorando”.

Probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Posible once de San Martín (SJ)

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch y Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.