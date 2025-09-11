Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Tras la victoria de Olímpico ante Red Star, continúa la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

La acción comenzó el miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.

Hoy 13:30

Este jueves continua la actividad oficial por la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, que promete duelos apasionantes en ambas zonas. La acción comenzó el miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.

En el inicio de la fecha Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.

ZONA 1

Jueves 11/09 – 22:00 hs

  • Juventud vs Sportivo Colón
    Árbitros: Demichelis Santiago – Gerez Facundo

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Tiro Federal vs Jorge Newbery
    Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías
  • Belgrano vs Quimsa
    Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía

ZONA 2

Miércoles 10/09 – 22:00 hs

  • Olímpico 88-55 Red Star

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Huracán vs Normal Banda
    Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana
  • Independiente vs Nicolás Avellaneda
    Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco

Todos los resultados – 1ª fecha

Zona 1

  • Viernes 29/09 Belgrano 79-82 Juventud 
  • Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón 
  • Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2

  • Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star 
  • Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán 
  • (Postergado) Olímpico vs. Normal Banda

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

  • Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal
  • Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa
  • Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

  • Miércoles 03/09: Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
  • Viernes 05/09: Huracán 51-85 Olímpico
  • Viernes 05/09: Red Star 77-60 Independiente

TEMAS Torneo Pre-Federal de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intenso trabajo de bomberos y policías para controlar un incendio de pastizales en El Zanjón
  2. 2. Historiadoras santiagueñas presentarán investigaciones en encuentro académico en Córdoba
  3. 3. Secuestran 93 ladrillos de marihuana y cocaína en un megaoperativo
  4. 4. El tiempo para este jueves 11 de septiembre en Santiago del Estero: cielo algo nublado y una máxima de 27ºC
  5. 5. Motochorros atacaron a una niña de 7 años para robarle su bicicleta en el barrio Parque del Río I
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT