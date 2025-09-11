Tras la victoria de Olímpico ante Red Star, continúa la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”
La acción comenzó el miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.
Hoy 13:30
Este jueves continua la actividad oficial por la tercera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, que promete duelos apasionantes en ambas zonas. La acción comenzó el miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, con partidos clave que podrían empezar a definir posiciones en la tabla.
En el inicio de la fecha Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.
ZONA 1
Jueves 11/09 – 22:00 hs
Juventud vs Sportivo Colón Árbitros: Demichelis Santiago – Gerez Facundo
Viernes 12/09 – 22:00 hs
Tiro Federal vs Jorge Newbery Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías
Belgrano vs Quimsa Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía
ZONA 2
Miércoles 10/09 – 22:00 hs
Olímpico 88-55 Red Star
Viernes 12/09 – 22:00 hs
Huracán vs Normal Banda Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana
Independiente vs Nicolás Avellaneda Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco
Todos los resultados – 1ª fecha
Zona 1
Viernes 29/09 Belgrano 79-82 Juventud
Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán
(Postergado) Olímpico vs. Normal Banda
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal
Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Miércoles 03/09: Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda