La intendente Fuentes recibió al joven historiador Peralta Puy

El encuentro se llevó a cabo en el salón de acuerdos del edificio municipal.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con el joven historiador, Héctor Peralta Puy, donde dialogaron sobre la dinámica económica, política y social de la ciudad a lo largo de los años.
Allí, evaluaron la posibilidad de desarrollar proyectos articulados para difundir la historia de Santiago del Estero y el legado de instituciones, entidades y de quienes aportaron para formar la identidad de la Madre de Ciudades. Acompañó en el encuentro, el director de la Juventud, Luis Llanos.