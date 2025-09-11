La intendente Fuentes recibió al joven historiador Peralta Puy

El encuentro se llevó a cabo en el salón de acuerdos del edificio municipal.

Hoy 18:53

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con el joven historiador, Héctor Peralta Puy, donde dialogaron sobre la dinámica económica, política y social de la ciudad a lo largo de los años.

Allí, evaluaron la posibilidad de desarrollar proyectos articulados para difundir la historia de Santiago del Estero y el legado de instituciones, entidades y de quienes aportaron para formar la identidad de la Madre de Ciudades. Acompañó en el encuentro, el director de la Juventud, Luis Llanos.