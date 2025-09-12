Tensión en Frías: un hombre mantiene secuestrada a su pareja y amenaza con quitarle la vida

La comunidad espera la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de la víctima.

Hoy 12:57

Una grave crisis de seguridad mantiene en estado de alerta a los vecinos del barrio Yapeyú en la ciudad de Frías, donde un hombre, aparentemente armado con un cuchillo, mantiene a su pareja secuestrada dentro de su vivienda.

Según los primeros datos que se conocieron, el sujeto se ha atrincherado en su hogar con la amenaza de matar a su pareja. La situación ha desatado una creciente preocupación en la zona, donde los vecinos temen por la mujer, quien permanece retenida dentro de la casa en medio de la tensa espera.

Las autoridades locales están al tanto del caso, pero hasta el momento se desconocen los detalles de las negociaciones para liberar a la víctima. La comunidad aguarda con ansiedad la intervención de la fuerza de seguridad para asegurar que la situación no se agrave más.

Este suceso ha generado gran preocupación tanto en el barrio como en la ciudad, debido a la gravedad de las amenazas y la posible escalada de violencia. Las autoridades siguen trabajando en el lugar para resguardar la seguridad de los involucrados y proceder con las acciones correspondientes.