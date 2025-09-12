Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 29º
Locales

Fuentes destacó la participación de los jubilados en la jornada de actividades físicas en plaza Libertad

Se hizo una masterclass para adultos mayores en plaza Libertad.

Hoy 18:21
jubilados capital

Con la presencia de la intendente, Ing. Norma Fuentes, se realizó una Masterclass para Adultos Mayores en la Plaza Libertad, en el marco de las celebraciones por el Mes de los Jubilados.

Organizada por las áreas de la Tercera Edad y de Deportes y Recreación, la jornada contó con números artísticos, caminatas, bailes y juegos de los que participaron numerosos centros de jubilados de la ciudad.

"Felicito a nuestros adultos mayores por llenar de color y vida el centro de la ciudad, entendiendo que la alegría y la socialización son pilares fundamentales para gozar de una buena salud física y mental", expresó la jefa comunal.

"Desde el municipio seguiremos apoyando cada iniciativa de los vecinos de la tercera edad, brindándoles cada vez más oportunidades para que puedan disfrutar y compartir momentos gratos junto a sus pares", señaló.

La Ing. Fuentes destacó "la importancia de defender un Estado presente que acompañe y escuche a los jubilados, otorgándoles lo que se merecen por todo lo que aportaron para el crecimiento de esta provincia y de este país".

