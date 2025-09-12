Godoy Cruz recibe a Barracas Central en Mendoza por el Torneo Clausura

El Tomba y el Guapo se ven las caras en la continuidad de la octava fecha.

Hoy 00:13

Godoy Cruz y Barracas Central se enfrentarán este sábado desde las 14.30 en el estadio Feliciano Gambarte, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Darío Herrera, con Héctor Paletta en el VAR, y televisado por ESPN Premium.

El Tomba llega con aire renovado tras cortar una racha de diez partidos sin victorias. En la fecha pasada, superó a Platense en Vicente López pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Santino Andino, quien no podrá estar en este compromiso. Ahora, los dirigidos por Walter Ribonetto buscarán sumar su primer triunfo desde el regreso al Feliciano Gambarte, luego de dejar atrás el Malvinas Argentinas.

Por su parte, el Guapo vive un presente muy distinto. El equipo de Rubén Darío Insua viene de dar vuelta un partido clave en Rosario, donde venció 2-1 a Newell’s con tantos de Iván Tapia y Facundo Bruera. Con esa victoria, mantuvo un invicto de cinco encuentros y se consolidó como líder de la Zona A. Además, se ilusiona con jugar la Copa Sudamericana 2026, ya que se ubica quinto en la tabla anual con 40 puntos, dentro de la zona de clasificación.

Probables formaciones

Godoy Cruz (Walter Ribonetto): Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

Barracas Central (Rubén Darío Insua): Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera.

El cruce en Mendoza pone frente a frente a un Godoy Cruz necesitado de puntos en la permanencia y a un Barracas que sueña con la clasificación internacional.