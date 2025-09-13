Termas: una pareja narco fue detenida con cocaína y marihuana

Golpe al narcomenudeo. Tenían 40 envoltorios con cocaína y 6 con marihuana listas para la venta. El procedimiento se realizó en el barrio Toro Yacu.

Hoy 10:12

Un fuerte operativo policial sacudió la tranquilidad del barrio Toro Yacu en la tarde del viernes 12 de septiembre, cuando efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas – Sección Termas irrumpieron en una vivienda de calle San Lorenzo, entre avenida Roca e Hipólito Yrigoyen, y desbarataron un punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento, que se extendió entre las 16:10 y las 20:30 horas, se realizó con la intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater y bajo la supervisión del juez Dr. Silvio Salice.

Lo incautado

Durante el allanamiento, la Policía secuestró 40 envoltorios de cocaína, 6 de marihuana, además de $24.000 en efectivo y 5 teléfonos celulares que eran utilizados para las operaciones de venta.

Los detenidos

En el lugar fueron detenidos Albarracín Yonatan David, de 29 años, sindicado como el principal responsable del negocio ilícito, y su pareja, Aguirre Melina Luciana, de 27 años, quien colaboraba en la actividad ilegal.

Operativo B° Toro Yacu

Un foco que ponía en riesgo al barrio

Según las investigaciones, el inmueble funcionaba como un “kiosco” de drogas, donde se fraccionaba y vendía cocaína al menudeo, generando preocupación y malestar en los vecinos de la zona, que veían alterada la tranquilidad del barrio.

Con la pareja tras las rejas y los elementos secuestrados, la Justicia ahora avanza en la causa por infracción a la Ley 23.737, en lo que constituye un nuevo golpe al narcomenudeo en la ciudad termal.