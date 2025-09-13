Le avisaron que su esposa estaba en un motel con un hombre, fue al lugar y se llevó una sopresa

Un mensaje anónimo alertó al hombre, quien llegó en un auto hasta el alojamiento. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Hoy 10:48

Un hombre experimentó uno de los peores momentos de su vida luego de que le advirtieran que habían visto a su esposa entrar en un motel acompañada de otro sujeto y que ambos estaban dentro de una habitación durante largo rato.

La escena del hombre desesperado, que tomó un vehículo hasta el lugar donde fue su mujer, quedó grabada por las cámaras de seguridad del hotel de Brasil, según las redes sociales.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y ha sido visto por miles de personas alrededor del mundo. En la grabación se observa cuando el marido llega al sitio se baja con prisa y comienza a correr angustiado en busca del cuarto donde le habían dicho que estaba su esposa.

Al encontrar el lugar el hombre abrió la puerta de golpe y al entrar quedó atónito y totalmente sorprendido por lo que pasaba en el lugar donde su esposa estaba acompañada no solo por el hombre sino también por otras tres mujeres.

Cuando el marido abrió la puerta tanto la esposa como sus acompañantes lanzaron bombas al aire y comenzaron a cantar el cumpleaños feliz. Así, la mujer le dio una "grata" sorpresa a su pareja, que angustiado durante largo rato pensó que su compañera le estaba siendo infiel.

El hombre todavía perplejo y notablemente afectado, se quedó pasmado y no podía creer lo que veía. Se llevó las manos al pecho y al rostro, con claros gestos de desconcierto hasta que se acercó a su esposa, recibió un regaló y la abrazo mientras los demás continuaban cantando por su cumpleaños.