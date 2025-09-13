La Banda dictó un taller de primeros auxilios a empleados de una empresa local

Trabajadores participaron de una capacitación práctica en primeros auxilios, donde adquirieron herramientas para responder ante emergencias, controlar signos vitales y brindar cuidados inmediatos hasta la llegada de personal médico especializado.

Hoy 12:54

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, a través del área de enfermería del CIC San Carlos llevó adelante un taller de primeros auxilios destinado a los empleados de la empresa Real Tabacalera.

Durante la jornada, los trabajadores recibieron formación práctica sobre cómo actuar frente a emergencias cotidianas, abordando maniobras básicas de asistencia inmediata, control de signos vitales y procedimientos de cuidado hasta la llegada de profesionales médicos especializados.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, expresó: “Capacitar a nuestros ciudadanos en primeros auxilios es fundamental porque puede marcar la diferencia en una situación crítica. Este tipo de acciones se enmarcan en la gestión del intendente Roger Nediani, que impulsa la prevención y la formación comunitaria como pilares de una ciudad más segura y saludable”.