Sarmiento se juega la clasificación ante Atlético de Rafaela en La Banda

El Profe recibe a La Crema en su estadio con la obligación de ganar para seguir soñando.

Hoy 07:00

Sarmiento de La Banda afronta este domingo un partido decisivo en el Torneo Federal A: recibirá a Atlético Rafaela por la novena fecha de la segunda ronda, con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de clasificación. El duelo se jugará desde las 15:00 en el estadio Ciudad de La Banda, con el arbitraje del tucumano Mauricio Exequiel Martín, acompañado por Leila Romina Argañaraz, José Daniel Ponce y Luciano Agustín Díaz.

El Profe, dirigido por Cristian Molins, llega golpeado tras la derrota en Córdoba ante Sportivo Belgrano por 4-1, un resultado que complicó sus aspiraciones. Sin embargo, una victoria frente al conjunto santafesino le permitirá obtener el boleto a la siguiente fase y seguir en carrera en la lucha por el ascenso a la Primera Nacional.

Qué necesita Sarmiento para clasificar

Actualmente, el equipo bandeño marcha 5° en la tabla con 10 puntos, producto de 3 triunfos, un empate y 3 derrotas. Para avanzar, deberá sumar de a tres y esperar que Sportivo Belgrano le quite puntos a Gimnasia y Esgrima en Chivilcoy. En caso de que los bonaerenses ganen, Sarmiento quedará relegado a la Zona Reválida, incluso obteniendo una victoria.

Si el Profe empata o pierde, dependerá de lo que hagan sus rivales directos: Juventud Antoniana (8 pts) y 9 de Julio (7 pts). El margen es mínimo, por lo que este partido en La Banda será determinante para el futuro del equipo en el torneo.