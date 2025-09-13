Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Seguilo en vivo: Sarmiento se juega la clasificación ante Atlético de Rafaela en La Banda

El Profe recibe a La Crema en su estadio con la obligación de ganar para seguir soñando.

Hoy 17:16

Qué necesita Sarmiento para clasificar

Actualmente, el equipo bandeño marcha 5° en la tabla con 10 puntos, producto de 3 triunfos, un empate y 3 derrotas. Para avanzar, deberá sumar de a tres y esperar que Sportivo Belgrano le quite puntos a Gimnasia y Esgrima en Chivilcoy. En caso de que los bonaerenses ganen, Sarmiento quedará relegado a la Zona Reválida, incluso obteniendo una victoria.

Si el Profe empata o pierde, dependerá de lo que hagan sus rivales directos: Juventud Antoniana (8 pts) y 9 de Julio (7 pts). El margen es mínimo, por lo que este partido en La Banda será determinante para el futuro del equipo en el torneo.

TEMAS Club Atlético Sarmiento Torneo Federal A

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un policía murió de un disparo y su compañero quedó detenido: investigan si fue un accidente
  2. 2. Video: un vehículo embistió violentamente un poste de alumbrado en Roca y Alsina
  3. 3. Aberrante: joven denunció que fue abusada por un desconocido mientras conducía su moto
  4. 4. Tormentas aisladas y una máxima de 28°: el tiempo para este domingo 14 de septiembre en Santiago del Estero
  5. 5. Fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín: miles de peregrinos se reunieron para celebrar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT