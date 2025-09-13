En vivo: Boca quiere extender su racha en una visita de riesgo al Rosario Central de Di María

El Xeneize, que lleva tres victorias consecutivas, enfrenta al Canalla en un duelo que promete.

Hoy 19:17

Boca Juniors visitará a Rosario Central hoy desde las 17:30, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El Gigante de Arroyito será el escenario de un choque de figuras internacionales: Ángel Di María estará del lado local, mientras que Leandro Paredes, quien viene de jugar con la Selección Argentina en la última doble fecha de Eliminatorias, será titular en la visita.

