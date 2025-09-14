El necesitado Talleres de Tevez afronta una visita de riesgo ante Tigre

La T visita al Matador con la premisa de sumar una victoria en la lucha por la permanencia.

Este domingo desde las 20.00, Tigre recibirá a Talleres de Córdoba en el Estadio José Dellagiovanna, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro contará con arbitraje de Sebastián Zunino, con Pablo Giménez a cargo del VAR, y será televisado en vivo por ESPN Premium.

El Matador, conducido por Diego Dabove, atraviesa un momento irregular. Tras quedar eliminado en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, acumula tres partidos sin ganar y necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la lucha por los playoffs. Además, busca asegurar su lugar en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Su último traspié fue el 1-3 frente a la Lepra mendocina, duelo en el que sufrieron las expulsiones de Felipe Zenobio y Joaquín Laso, sanciones que cumplirán en la próxima edición del certamen federal.

Del otro lado, la realidad de la T es todavía más delicada. El conjunto cordobés se encuentra último en la tabla anual, con los mismos puntos que Aldosivi y San Martín de San Juan, y arrastra una racha negativa de cinco partidos sin convertir goles (dos empates y tres derrotas). La crisis deportiva también tuvo eco en lo institucional: en la semana, el presidente Andrés Fassi ofreció disculpas públicas a Claudio Tapia, pero recibió una dura respuesta de Pablo Toviggino, tesorero de AFA, quien lo tildó de “traidor y mentiroso”.

Con realidades distintas pero urgencias compartidas, Tigre y Talleres protagonizarán un duelo clave tanto en la lucha por el descenso como en la pelea por puestos de copas internacionales.