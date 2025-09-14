Video: detuvieron a un hombre acusado de intentar secuestrar a una menor

El sospechoso fue interceptado tras una intensa persecución que quedó registrada por cámaras de seguridad.

Hoy 07:55

Un hombre de 47 años, identificado por las iniciales V.O.B., fue detenido este sábado acusado de intentar secuestrar a una menor en la localidad de San Andrés, en el departamento Cruz Alta de Tucumán.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, cuando operadores de la División de Visualización y Monitoreo del municipio Banda del Río Salí detectaron un auto Peugeot 208 bordó circulando de manera sospechosa en la intersección de Ruta 306 y ex Ruta 9. Las imágenes mostraron cómo el vehículo era seguido por una camioneta Fiat Strada blanca, con efectivos policiales que ya estaban alertados sobre la situación.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad de Banda del Río Salí, minutos antes se había recibido un aviso radial de la Comisaría de San Andrés sobre el mismo vehículo, señalado por la madre de la víctima como sospechoso de intentar llevarse a su hija.

Gracias a la rápida actuación de la policía y la coordinación con personal civil, el Peugeot fue interceptado a pocas cuadras, en la ex Ruta 9 y calle Congreso. El conductor fue reducido por los agentes y quedó demorado en la dependencia de San Andrés bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad.

Durante el procedimiento, también se secuestró el vehículo como parte de la investigación, que ahora seguirá con los peritajes correspondientes.