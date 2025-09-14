El Hipódromo 27 de Abril vibrará con el Súper Clásico “60º Aniversario de Canal 7”

La jornada dominguera contará con un extenso programa de 22 carreras.

Hoy 00:23

El Hipódromo 27 de Abril volverá a vibrar este domingo con la reunión Nº 20, que contará con un extenso programa de 22 carreras y tendrá como gran atractivo el Súper Clásico 60º Aniversario de Canal 7, la prueba más esperada del fin de semana hípico en Santiago del Estero.

La competencia estelar se disputará a las 16.30 sobre 350 metros y tendrá en pista a tres destacados ejemplares: Napolitano Key (stud Shimu), Albanese (Don Armando) y Nippur (El Remanso). Será el plato fuerte de un cronograma que comenzó el sábado con 15 emocionantes carreras, en una jornada que reunió a una multitud en las tribunas.

Además del Súper Clásico, el programa ofrece pruebas especiales y clásicos con nutrida participación. Entre ellas se destacan el Premio Día del Inmigrante (270 metros), el Premio Día de la Higiene Social (300 metros), el Premio Día del Soldado (280 metros), el Clásico Día del Boy Scout (300 metros) y el Especial Día del Bibliotecario (340 metros).

Con distancias que van desde los 270 hasta los 450 metros, la actividad incluye nombres de peso como Latido, Tilín, Cartus, Changuito, Soñadora de Oro y Galan Gales, entre otros.

El Hipódromo 27 de Abril vive un fin de semana a pleno, con la celebración del 60º aniversario de Canal 7 como eje central de una fiesta del turf santiagueño.

Resultados

Los ganadores de la reunión Nº 19 fueron: Negra Bonita, con la monta de Rafael Schneider (Premio Día del Inmigrante); Vuelterito, con Carlos Bustamante (Premio Día de la Higiene Social); Tilín, con Nahuel Rojas (Clásico Día del Soldado); Cicatriz, con Juan Romero (Especial Pánico Stone); Josefina, con Federico Becker (Especial Día del Autor); La Pampita, con Víctor Espínola (Especial Día del Productor Agropecuario); Rosauro Key, con Rafael Schneider (Premio Día de la Industria); Delray, con Juan Medina (Premio Día del Trabajador Metalúrgico); Galán Gales, con Daniel Rivero (Premio Malo de Película); Changuito, con Walter Palavecino (Clásico Día del Boy Scout); Candelaria, con Rubén Camos (Premio Día de la Infantería); Vittorio, con Emanuel Rodríguez (Especial Día del Bibliotecario); Josema, con Carlos Bustamante (Premio Día de la Banca Nacional); Loco Gaby, con Gabriel Ibáñez (Premio Día del Fundidor); Wolfsburgo, con Marcelo Jugo.