Abren inscripciones para Escuelas Emprendedoras y Plan de Negocios 2025 en el Nodo Tecnológico

La Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través de Plataforma Emprender, lanzó la convocatoria para estudiantes, docentes y emprendedores que deseen sumarse a los programas Escuelas Emprendedoras y Plan de Negocios

Hoy 18:31

La Secretaría de Ciencia y Tecnología informó la apertura de las inscripciones para las ediciones 2025 de los programas Escuelas Emprendedoras y Plan de Negocios, que se desarrollarán en el Nodo Tecnológico.

Escuelas Emprendedoras

Este programa busca brindar a los jóvenes herramientas emprendedoras y habilidades para la vida, fomentando la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la innovación, además de acercarlos al mundo universitario y productivo de la provincia.

Podrán inscribirse estudiantes de los dos últimos años del secundario, así como docentes y directivos de materias vinculadas al emprendedurismo, profesores de ciencias sociales o áreas afines.

Inscripción: https://bit.ly/InscripcionEscuelasEmprendedoras25

Los contenidos incluyen: trabajo en equipo, finanzas personales, habilidades digitales, liderazgo, motivación, inteligencia artificial aplicada al emprendedurismo, entre otros. Cada módulo será dictado por docentes y formadores de las instituciones que integran el ecosistema de Plataforma Emprender.

Consultas: escuelasemprendedoras.sgo@gmail.com

Más información: https://bit.ly/ProgramaEscuelasEmprendedoras25

Plan de Negocios

El Plan de Negocios 2025 dará inicio el miércoles 17 de septiembre y está destinado a emprendedores y empresarios con proyectos en actividad de entre 3 a 7 años, que busquen mejorar la gestión y proyección de sus negocios.

El programa apunta a fortalecer las pymes de la provincia, brindando herramientas para estructurar sus empresas, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a financiamiento bancario, inversores o socios estratégicos mediante la elaboración de una carpeta técnica.

La capacitación se desarrollará en 14 encuentros, entre septiembre y noviembre, los días miércoles y viernes de 14 a 17 horas, en modalidad presencial y sincrónica en el Nodo Tecnológico. Los temas incluyen: estrategia de finanzas, marketing, aspectos legales, pitch de presentación, seguridad e higiene, entre otros.

Inscripción abierta hasta el martes 16 de septiembre a las 10 horas: https://bit.ly/PlandeNegocio25 Consultas: sgonodotecemprende@gmail.com