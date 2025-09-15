Así lo expresó el defensor del pueblo de la ciudad Capital, Luis Ger, durante un diálogo con Radio Panorama en el Día Internacional de la Democracia.

Hoy 13:33

En el Día Internacional de la Democracia, el defensor del pueblo de la ciudad Capital, Luis Ger, reflexionó sobre la situación política del país y expresó que “en Argentina vivimos en una democracia muy vapuleada”.

Durante un diálogo con Radio Panorama, Ger explicó que la fecha invita a “celebrar el fin de una dictadura sangrienta, en Filipinas, tras 40 años”, pero también a pensar en la realidad argentina. “La Constitución se manipula y se transgreden derechos fundamentales de la población”, afirmó.

El funcionario recordó que, según la Carta Magna, “el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes” y destacó que el mandato democrático debe cumplirse en todos los poderes: Ejecutivo y Legislativo.

En cuanto a la retórica política actual, cuestionó que “el presidente habla de destruir, la izquierda, el kirchnerismo. No habla de construcción y tiene una falta de entendimiento de que cada uno tiene una idea en su capacidad de consciencia”. En ese sentido, advirtió: “Todos los mensajes son peligrosos, incluso quienes dicen que este gobierno está terminado, porque debe cumplir su mandato. Hemos tenido en Argentina ejemplos muy feos, como la supresión de la democracia con el golpe de Estado del 76”.

Ger planteó además que “los partidos políticos han perdido mucha esencia y es un todos contra todos, luchando por cargos y poniendo el carro adelante del caballo”, lo que profundiza el desgaste institucional que atraviesa el país.

Finalmente, consultado sobre la importancia de la participación democrática y el desencanto que lleva a un preocupante ausentismo en las urnas en los últimos comicios, expresó: "Hay que hacer un mea culpa, de ambas partes" y destacó el trabajo interno que deben hacer los partidos más longevos institucionalmente para revertir esta situación preocupante.