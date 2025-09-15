Vecinos del barrio Ampliación Gorrini agradecieron el apoyo del municipio en la concreción de obras

Desde la comuna remarcaron la importancia del trabajo articulado con los vecinos para impulsar soluciones concretas en cada sector.

Hoy 13:28

La junta vecinal del barrio Ampliación Gorrini manifestó su agradecimiento al municipio bandeño por el apoyo brindado en la concreción de una obra de infraestructura que mejorará significativamente las condiciones de vida de los vecinos del sector.

A través de estas iniciativas se refuerza la colaboración entre el gobierno municipal y los ciudadanos para mejorar la infraestructura de los barrios, teniendo en cuenta el rol fundamental de las juntas vecinales para detectar las diferentes problemáticas de infraestructura y gestionar posibles soluciones.

En este sentido, la agrupación vecinal manifestó: “En nombre de la junta vecinal del barrio Ampliación Gorrini queremos agradecer al intendente Roger Nediani por estar presente y dar solución a los vecinos aportando el trabajo del personal de la Secretaría de Obras Públicas”.

Asimismo, desde el municipio remarcaron que estos trabajos conjuntos forman parte de una estrategia de diálogo permanente con los barrios, priorizando la planificación participativa y la resolución de problemáticas puntuales a través de un abordaje integral.