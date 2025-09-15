ATE Santiago se suma al paro nacional en rechazo a los vetos de Milei

La secretaria general de ATE Santiago, Elida Juárez, confirmó la participación en la jornada de protesta de este miércoles. El paro es en respuesta a los vetos presidenciales sobre salud y educación.

Hoy 14:49

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este miércoles, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes aprobadas por el Congreso: la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica —que beneficiaba directamente al Hospital Garrahan— y la Ley de Financiamiento Universitario.

En diálogo con Noticiero 7, la secretaria general de ATE Santiago del Estero, Elida Juárez, expresó su preocupación por la situación actual de los trabajadores estatales y confirmó la adhesión de la provincia a la medida de fuerza. “Recursos Humanos está dejando cesantes a 700 compañeros. La situación de los trabajadores del Estado se agrava cada día más”, señaló Juárez.

La referente sindical remarcó que el reclamo no es solo por la defensa del empleo público, sino por el conjunto de políticas sociales que se ven afectadas por las decisiones del Ejecutivo nacional.

“Están vetando logros que nos costaron mucho a los argentinos. Hay un ataque directo a la salud, a la discapacidad, a los jubilados, a la universidad pública. El Estado debería sostener todo eso, y hoy lo está destruyendo”, afirmó.

Desde ATE consideran que esta medida de fuerza forma parte de un proceso de resistencia ante lo que definen como una política de ajuste y desmantelamiento del Estado. “El primer golpe lo recibimos nosotros como trabajadores nacionales. Pero no vamos a quedarnos quietos. Hay que seguir en la calle, seguir luchando para defender nuestro país”, concluyó Juárez.

La jornada de protesta tendrá movilizaciones en distintos puntos del país, de acuerdo a las modalidades que cada seccional defina. En Santiago del Estero, ATE ya confirmó su participación y acompañamiento a otros sectores como los universitarios, organizaciones sociales y colectivos de jubilados y personas con discapacidad.