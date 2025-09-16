El Inter Miami de Messi y De Paul va por la recuperación ante Seattle Sounders

Las Garzas buscarán volver al triunfo tras dos goleadas en contra, una de ellas ante el equipo de Washington en la final del certamen enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.
Inter Miami volverá a presentarse este martes en la MLS 2025 con Lionel Messi desde el inicio. El equipo de Javier Mascherano recibirá a Seattle Sounders desde las 20.30 en el Chase Stadium, en busca de revancha tras la dura derrota 3-0 sufrida en la final de la Leagues Cup frente al conjunto estadounidense.
Las Garzas necesitan un triunfo para acercarse a la cima de la tabla y defender el título de la Supporters’ Shield. Sin embargo, no podrán contar con dos piezas clave: Luis Suárez, suspendido por el escupitajo a un asistente en la final, y Tomás Avilés, expulsado en el último encuentro.
Por su parte, el elenco de Washington llega en gran forma. Los Sounders arrastran un invicto de cinco partidos y registran apenas una derrota en los últimos 16 encuentros disputados en el Mundial de Clubes, lo que los posiciona como un rival de peso en la liga.
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Ray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.
Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.