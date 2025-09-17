Ingresar
El Liverpool de Mac Allister se mide ante el Atlético de los argentinos en el inicio de la Champions League

Se miden este miércoles desde las 16 en Anfield en el inicio del certamen internacional.

Hoy 11:42

Reds y Colchoneros abrirán su camino en la Champions League 2025/26 este miércoles desde las 16 en Anfield. Será el primer paso de dos gigantes que sueñan con levantar la Orejona, en un grupo lleno de rivales de peso.

El Liverpool de Arne Slot llega con el envión de un arranque perfecto en la Premier League, donde ganó sus cuatro partidos. Además, se reforzó fuerte en el mercado con nombres de jerarquía como Florian Wirtz, Alexander Isak, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, lo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos de esta edición.

En la vereda opuesta, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone todavía busca regularidad: recién en la cuarta jornada de LaLiga consiguió su primera victoria, 2-1 sobre Villarreal, con gol de Nico González. Sin embargo, la gran preocupación pasa por la ausencia de Julián Álvarez, que sufrió molestias en la rodilla y no estará en Anfield, una baja sensible para el ataque rojiblanco.

El sorteo tampoco fue benévolo: Liverpool compartirá zona con Real Madrid, Atlético, PSV y Qarabağ en Anfield, además de visitar a Inter, Eintracht Frankfurt, Marsella y Galatasaray. Por su parte, el Atleti recibirá a Frankfurt, Unión SG, Inter y Bodø/Glimt, y saldrá a enfrentar a Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray.

Probables formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

