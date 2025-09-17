Ingresar
El Inter de Lautaro Martínez busca dar el golpe en su visita a Ajax

Dos equipos con pasado glorioso en Europa vuelven a medirse en busca de recuperar protagonismo. Se enfrentarán en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam desde las 16.

Hoy 12:05

Este miércoles 17 de septiembre, Ajax e Inter de Milán se enfrentarán en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam desde las 16:00 por la primera jornada de la Champions League 2025/26. Dos equipos con pasado glorioso en Europa vuelven a medirse en busca de recuperar protagonismo.

El historial entre ambos marca cinco enfrentamientos en la Copa de Europa, con saldo favorable para el Inter: tres victorias, un empate y una derrota. El duelo más recordado fue la final de 1972, donde el Ajax de Johan Cruyff se impuso 2-0 para conquistar su segunda Orejona. El último cruce, en 2006, quedó en manos de los italianos, que vencieron 1-0 en los octavos de final.

El Inter, ahora dirigido por Cristian Chivu, llega con sed de revancha tras perder dos finales en los últimos tres años, frente al Manchester City y al PSG. Los Nerazzurri no levantan la Champions desde 2010 y este año apuntan nuevamente a lo más alto.

En tanto, el Ajax busca volver a ser protagonista en Europa. A tres décadas de su última conquista, quiere revivir gestas como la de 2019, cuando con un plantel joven alcanzó las semifinales. El tetracampeón de Europa pretende recuperar de a poco su lugar entre los gigantes.

