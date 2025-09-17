Ingresar
Éxito total en el 3er Torneo Pablo Sexto de fútbol infantil

El certamen reunió a niños de las categorías 2013 a 2019, sumando aproximadamente 1.500 chicos que disfrutaron de la competencia y la diversión.

Hoy 14:31
Fútbol Infantil

El fin de semana pasado se vivió una verdadera fiesta del fútbol infantil en el Complejo Lugus, con la participación de escuelas y clubes de Santiago del Estero y del interior provincial.

El torneo reunió a niños de las categorías 2013 a 2019, sumando aproximadamente 1.500 chicos que disfrutaron de la competencia y la diversión. Cada participante recibió medallas, y las escuelas de fútbol fueron premiadas con trofeos, reconociendo su esfuerzo y participación.

La organizadora, Profesora Celeste Acosta, junto a su equipo de trabajo, agradeció a todos los que colaboraron y participaron, destacando la gran respuesta de las familias y clubes que hicieron posible esta edición. El evento se desarrolló en un predio con cuatro canchas de césped sintético, ofreciendo un espacio ideal para la práctica y el aprendizaje del fútbol.

El torneo cerró con la promesa de volver en 2026, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el fútbol infantil en la provincia.

