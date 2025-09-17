Se concretó un importante operativo de erradicación de basurales en el B° 25 de Mayo

La Secretaría de Servicios Públicos inició esta semana un operativo de limpieza en el barrio 25 de Mayo Ampliación 250 y 540, con el objetivo de erradicar los mini basurales que afectan la salud y el medio ambiente.

Hoy 14:53

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda comenzó la semana con un operativo de erradicación de basurales en el barrio 25 de Mayo Ampliación 250 y 540. En esta jornada, el personal del área retiró grandes cantidades de basura acumulada en terrenos baldíos, lugares donde personas desaprensivas arrojan residuos domiciliarios, restos de poda y materiales de construcción de manera constante.

El área explicó que los mini basurales se han convertido en focos de enfermedades, ya que atraen roedores, insectos y otros animales que pueden ser portadores de enfermedades. Además, alertaron sobre los impactos negativos en el medio ambiente: los residuos contaminan el suelo, el agua y el aire. Las basuras pueden filtrarse al suelo, contaminando las napas subterráneas, mientras que la quema de basura libera gases tóxicos a la atmósfera.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, se recordó que estas acciones irresponsables afectan directamente la calidad de vida de los vecinos, perjudicando el entorno y la salud pública. Por ello, se solicita la colaboración de la comunidad para mantener limpios los espacios públicos en los diversos sectores de la ciudad y prevenir la formación de basurales clandestinos.