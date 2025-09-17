Se concretó un importante operativo de erradicación de basurales en el B° 25 de Mayo

La Secretaría de Servicios Públicos inició esta semana un operativo de limpieza en el barrio 25 de Mayo Ampliación 250 y 540, con el objetivo de erradicar los mini basurales que afectan la salud y el medio ambiente.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda comenzó la semana con un operativo de erradicación de basurales en el barrio 25 de Mayo Ampliación 250 y 540. En esta jornada, el personal del área retiró grandes cantidades de basura acumulada en terrenos baldíos, lugares donde personas desaprensivas arrojan residuos domiciliarios, restos de poda y materiales de construcción de manera constante.
El área explicó que los mini basurales se han convertido en focos de enfermedades, ya que atraen roedores, insectos y otros animales que pueden ser portadores de enfermedades. Además, alertaron sobre los impactos negativos en el medio ambiente: los residuos contaminan el suelo, el agua y el aire. Las basuras pueden filtrarse al suelo, contaminando las napas subterráneas, mientras que la quema de basura libera gases tóxicos a la atmósfera.
Desde la Secretaría de Servicios Públicos, se recordó que estas acciones irresponsables afectan directamente la calidad de vida de los vecinos, perjudicando el entorno y la salud pública. Por ello, se solicita la colaboración de la comunidad para mantener limpios los espacios públicos en los diversos sectores de la ciudad y prevenir la formación de basurales clandestinos.