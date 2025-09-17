Jorge Valoy tras el pase a la final del Clausura: "Logramos lo que queríamos"

El entrenador del Comercio elogio a sus jugadores tras acceder a los duelos decisivos de la Liga Santiagueña.

El entrenador de Comercio, Jorge Valoy, se mostró emocionado luego de la victoria 2-0 ante Unión de Beltrán que le permitió al Tripero avanzar a la final del Torneo Clausura 2025:

"Estoy emocionado porque logramos lo que queríamos, que era llegar a la final, hacer historia en Comercio. Los chicos demostraron tener un huevo tremendo, soportaron la presión y lo tienen merecido" señaló el DT.

El domingo quedaron definidos los finalistas. Sportivo Fernández se impuso 2-1 como visitante ante Villa Unión, asegurando su lugar en la definición, mientras que Comercio superó 2-0 a Unión de Beltrán. En la fase de grupos, el Albiceleste lideró la Zona A con 22 puntos, y el Tripero terminó al frente de la Zona B con 26 unidades, reflejando el buen presente de ambos equipos.

Fechas y escenarios de la final:

Primer partido: Domingo 21 de septiembre – en Fernández

Partido de vuelta: Domingo 28 de septiembre – Estadio "Raúl Seijas", Barrio Norte

El campeón no solo levantará el trofeo del Clausura, sino que también obtendrá el boleto al Torneo Regional Federal Amateur, premio que suma importancia a la serie final.