La Municipalidad comenzó la plantación de más de 2.300 árboles en el barrio La Católica

Continúa el programa de Arbolado Urbano por los barrios de la Ciudad.

Hoy 18:23

Dando continuidad a su programa de Arbolado Urbano, la Municipalidad de la Capital dio inicio a una nueva plantación de 2300 ejemplares en el barrio La Católica.

Allí, el personal de Parques y Paseos comenzó con la reforestación al colocar moras híbridas, paraísos, fresnos tevetias y jacarandás, luego de una evaluación que permitió determinar las especies que mejor se adecuarán a las características del suelo de ese sector de la ciudad.

En el transcurso de este año, la Municipalidad trabajó con la plantación de más árboles en los barrios Parque del Río 1, Alberdi, Belén, Ejército Argentino, El Vinalar, Huaico Hondo y Juan Díaz de Solís.

De esta manera, se está cumpliendo con uno de los ejes de la política ambiental que lleva adelante, la intendente, Ing. Norma Fuentes, de plantar 60.000 árboles por año, que además fue establecido por ordenanza.

