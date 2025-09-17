La ministra Nassif inauguró la nueva cocina hospitalaria y la Unidad de Cirugía Cardiovascular del hospital Independencia

De este modo, la institución refuerza el perfil de alta complejidad.

Hoy 21:57

El Hospital Independencia vivió una jornada histórica con la inauguración de dos espacios estratégicos para la salud de la comunidad: la nueva cocina hospitalaria y la Unidad de Cirugía Cardiovascular, que refuerza el perfil de alta complejidad de la institución.

El acto contó con la presencia de la Ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el Secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, la Directora de Atención Médica, Dra. Stella Argañaraz, el Director de Planificación, Arq. Hugo Palomo, la Directora Ejecutiva del Hospital, Dra. Andrea Dorado, la Directora Administrativa, Dra. Dolores Ferreyra, además de directores de hospitales y equipos de salud.

Durante la ceremonia, las autoridades recorrieron las instalaciones y destacaron la importancia de estas obras para el sistema sanitario provincial.

La nueva cocina fue diseñada bajo estándares modernos de seguridad, higiene y funcionalidad. Cuenta con recepción y control de mercaderías, cámaras de frío diferenciadas, áreas de preparación específicas (vegetales, carnes, celíacos), depósitos de limpieza y residuos, comedor para 56 personas, oficina de nutricionistas y consultorio especializado. Esta infraestructura permitirá garantizar alimentación saludable, segura y personalizada para pacientes, cuidadores y personal de salud.

Por otra parte, la puesta en marcha de la Unidad de Cirugía Cardiovascular significa un avance decisivo: los santiagueños contarán con un equipo de profesionales altamente capacitados para atender patologías cardíacas complejas, evitando derivaciones fuera de la provincia y salvando vidas con atención de calidad.

En sus palabras, la Dra. Andrea Dorado, directora ejecutiva del hospital, expresó:

"Hoy celebramos un momento muy especial. Este espacio no solo representa una mejora en nuestras instalaciones, sino también un compromiso con la calidad y el bienestar de todos. Para nuestros pacientes, será sinónimo de alimentación saludable y personalizada, adaptada a sus necesidades específicas".

El Dr. Gustavo Sabalza, secretario de Salud, destacó:

"Es un momento histórico para nuestro sistema sanitario. La cocina representa un espacio vital para la recuperación de los pacientes, mientras que la cirugía cardiovascular es un salto de calidad que nos permitirá salvar vidas. Todo esto es posible porque tenemos un gobierno presente, que potencia la salud pública".

Por su parte, la Ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, transmitió los saludos del Gobernador Gerardo Zamora y remarcó la trascendencia del Hospital Independencia en la historia provincial:

"Este hospital, con 109 años de trayectoria, fue clave en la pandemia y hoy continúa avanzando desde un paradigma de salud que pone en el centro la calidad de atención y el sentido humano de la medicina. Estas obras son parte de la expansión del sistema público de salud que lidera el Gobernador Gerardo Zamora, con infraestructura, equipamiento y recursos humanos que aseguren igualdad de oportunidades aquí, en nuestro propio territorio".

Con estas incorporaciones, el Hospital Independencia reafirma su misión de brindar atención integral, moderna y de alta complejidad para toda la comunidad santiagueña.