Atento Central Córdoba: Miguel Russo prepara cambios en Boca

El entrenador busca variantes tras el empate ante Rosario Central y podría haber sorpresas en el once titular.

Hoy 12:49

Boca se alista para enfrentar a Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, y en la previa Miguel Ángel Russo analiza variantes importantes en la formación. La más fuerte es el retorno de Agustín Marchesín, recuperado de un desgarro, en reemplazo de Leandro Brey. Además, hay posibilidades de que Carlos Palacios pierda su lugar en la ofensiva.

El regreso de Marchesín sería un cambio lógico: es el dueño del arco azul y oro y ya dejó atrás la lesión en el gemelo que lo marginó durante tres semanas. El cuerpo técnico lo probará en los próximos entrenamientos, pero todo indica que volverá a la titularidad tras las dudas que dejó Brey, especialmente en el gol olímpico que sufrió de Ángel Di María ante Rosario Central.

En cuanto a Palacios, si bien ya quedaron atrás las diferencias con el cuerpo técnico tras el enojo por el cambio en Arroyito, el chileno no atraviesa su mejor momento. Su nivel futbolístico genera dudas y en la lista de candidatos para reemplazarlo aparecen Williams Alarcón, en crecimiento y con buenos ingresos recientes, y Alan Velasco, aunque con menos chances de meterse en el equipo.

De esta manera, el posible once de Boca para recibir al Ferroviario sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.