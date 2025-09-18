Donald Trump: "Putín me decepcionó, está matando a mucha gente en Ucrania"

El presidente de Estados Unidos aseguró que pensaba que sería “más fácil” resolver la invasión rusa.

Hoy 15:38

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su par ruso, Vladimir Putin, “realmente” lo decepcionó al continuar con la guerra en Ucrania a pesar de las negociaciones para lograr la paz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una conferencia de prensa que brindó este jueves junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump dijo que el conflicto en Ucrania sería el “más fácil” de resolver “por su relación con Putin”.

“Pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado. Nunca se sabe en la guerra, suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba", fue la fuerte aclaración que hizo el líder republicano.

Al ser consultado por qué Putin lo decepcionó, el republicano aseguró que el presidente ruso ”está matando a mucha gente".

En paralelo, el presidente de Estados Unidos planteó: “Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que es necesario redoblar la presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra.

“Debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando Trump ejerció presión, este mostró realmente disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión”, declaró el primer ministro británico.

Por su parte, Starmer aseguró que Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para “poner fin a la matanza en Ucrania.

En esa misma línea, señaló: “En los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN”.

“Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobrePutinpara que acepte un acuerdo de paz duradero”, alegó Starmer.

El primer ministro británico declaró desde su residencia de campo de Chequers, a unos 60 km de Londres, donde mantuvo el segundo día de la visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido.