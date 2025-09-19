Con un éxito rotundo, arrancó el Campeonato Argentino en la "Catderal del BMX"

La acción comenzó este viernes en nuestra ciudad con 500 pilotos en pista.

El Campeonato Argentino de BMX tuvo un inicio a pura emoción este viernes en Santiago del Estero, con la participación de más de 500 pilotos en pista y un gran marco de público que acompañó la jornada.

La competencia, que se desarrolla en el circuito "14 de Mayo", reúne a los mejores exponentes del país y marca un capítulo clave en el calendario de la disciplina.

La 5ª fecha del campeonato dejó notables actuaciones de los representantes locales. Entre los destacados se encuentran Valentín Gutiérrez, Valentino Luna, Valentina Morales, Jahir Elías, Delfina Echegaray, Milo Castillo, Ian Luis Cano, Renzo Islas, Victorio González y Bautista Paz, quienes se impusieron en sus respectivas categorías, ratificando el talento santiagueño en el BMX nacional.

Delegaciones de distintas provincias como La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, además de los anfitriones, dieron un colorido especial a la cita que vuelve a confirmar a Santiago del Estero como una capital del deporte sobre dos ruedas en Argentina.

Con este paso, el campeonato ingresa en una etapa decisiva, consolidando el prestigio y la pasión que genera esta disciplina en todo el país.