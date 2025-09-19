Barracas Central busca mantenerse en los más alto ante Sarmiento de Junín

El Guapo recibirá este sábado al Verde desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Hoy 01:01

La acción del Torneo Clausura 2025 continúa este sábado con un partido de real importancia en la Zona A: Barracas Central y Sarmiento de Junín se enfrentarán desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa buscarán un triunfo que los devuelva a lo más alto de la tabla, mientras que el Guerrero intentará seguir escapando de la zona baja.

El presente del Guapo es más que positivo. Se mantiene en la pelea por la punta del Clausura y, además, bien posicionado en la lucha por entrar a las copas internacionales del año próximo. Con el empate sin goles ante Godoy Cruz en Mendoza, extendió su invicto a seis partidos y llega con confianza, sabiendo que si gana quedará apenas a dos puntos de los puestos que clasifican a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Sarmiento vive un repunte desde la llegada de Facundo Sava. En cuatro partidos, el equipo sumó siete puntos de doce posibles, con triunfos vitales ante Aldosivi y San Martín de San Juan, rivales directos en la pelea por la permanencia. En los promedios, el Verde alcanzó un coeficiente de 1.000, y hoy solo tiene por debajo al Santo y al Tiburón, ambos con 0.750.

Con realidades diferentes, Barracas y Sarmiento protagonizarán un choque que puede marcar el rumbo tanto en la lucha por la cima como en la batalla por la permanencia.