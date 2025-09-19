Estados Unidos: Trump ahora dice que las cadenas de TV que lo critiquen “tal vez” pierdan su licencia

Lo dijo a periodistas en el avión presidencial cuando regresaba del Reino Unido, al referirse a la cancelación del programa de Jimmy Kimmel. Sostuvo que las cadenas le hacen mala publicidad y las acusó de ser un brazo del Partido Demócrata.

Hoy 09:45

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que se les deberían retirar las licencias a algunas cadenas de televisión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estos comentarios se producen después de que la presión de su administración llevara a ABC a suspender a Jimmy Kimmel, el presentador de televisión nocturna que sugirió que el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en Utah la semana pasada fue perpetrado por un partidario de Trump.

La suspensión de Kimmel ha suscitado preocupación por el intento de la administración Trump de restringir la libertad de expresión de sus críticos, y otros presentadores de programas de entrevistas han comentado sobre la controversia.

"Esto es una censura flagrante", declaró Stephen Colbert en su programa rival, la CBS. "Con un autócrata, no se puede ceder ni un ápice".

Trump habló del tema con los periodistas a bordo del Air Force One el jueves, mientras regresaba de una visita de Estado al Reino Unido.

"Leí en alguna parte que las cadenas estaban 97% en mi contra, 97% en negativo, y sin embargo gané y fácilmente (en las elecciones del año pasado)", dijo el presidente.

"Me dan solo mala publicidad y prensa. Es decir, están obteniendo una licencia. Yo pensaría que tal vez su licencia debería serles retirada".

En su monólogo del lunes, Kimmel, de 57 años, había dicho que la "banda Maga" —una referencia a los partidarios de Trump que se unieron en torno a su lema electoral Make America Great Again— estaba "tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos" y tratando de "anotar puntos políticos con ello".

Kimmel también comparó la reacción de Trump a la muerte de su confidente político de 31 años con "cómo un niño de cuatro años llora a un pez dorado".

Kimmel había condenado el asesinato de Kirk y enviado "amor" a su familia Kirk inmediatamente después del tiroteo.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, acusó a Kimmel de "la conducta más enfermiza posible" y dijo que empresas como ABC, propiedad de Disney, podrían "encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas... o habrá trabajo adicional para la FCC".

El presidente de la FCC, Carr, le dijo a Fox el jueves: "Vamos a seguir responsabilizando a estas cadenas con el interés público, y si a las cadenas no les gusta esa simple solución, pueden entregar su licencia a la FCC".

Un paso en la estrategia de Trump de amenazas, demandas y presión

Trump ha recurrido a amenazas, demandas y presiones gubernamentales para transformar el panorama mediático estadounidense, dando rienda suelta a sus antiguas quejas contra una industria que lo ha ridiculizado, criticado y menospreciado durante años.

Ha obtenido acuerdos multimillonarios, ha obligado a empresas a litigar costosamente y ha impulsado cambios en la programación que consideraba objetables.

Ahora Trump intensifica su campaña de censura y represalias, impulsado por los exitosos esfuerzos para expulsar del aire a Jimmy Kimmel.

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One agregó que las cadenas de TV "lo único que hacen es atacar a Trump", declaró. "¡Tienen licencia! No se les permite hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata".