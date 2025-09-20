Colapinto corre la última práctica e intentará mejorar su ritmo en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El argentino terminó en el fondo de la parrilla en los primeros entrenamientos y buscará subir posiciones en la previa a la carrera del domingo.

Hoy 01:11

Este sábado continuará la acción del Gran Premio de Azerbaiyán con la última práctica y la clasificación para la carrera principal, jornada que tendrá como foco al argentino Franco Colapinto, quien busca mejorar su rendimiento tras dos entrenamientos complicados en Bakú.

El piloto de Alpine finalizó en las posiciones 19° y 20° en las primeras tandas, y reconoció las dificultades que atraviesa en el circuito callejero: “Nos está costando mucho en esta pista con mucho bache y tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance. Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, pero estamos muy muy lejos”, admitió el bonaerense.

En paralelo, crecen los rumores sobre su futuro en la escudería francesa. El asesor Flavio Briatore reveló que Colapinto tiene un solo rival directo en la pelea por el segundo asiento de Alpine en 2026: “Es entre Franco y Paul Aron. Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Necesito entender qué es lo mejor para el equipo”, señaló en una entrevista con The Race.

La tercera práctica libre del GP de Azerbaiyán se pondrá en marcha este sábado a las 5:30 (hora argentina), mientras que la clasificación está programada para las 9:00. Ambas instancias podrán verse en vivo por Fox Sports y vía streaming en Disney+ Premium.