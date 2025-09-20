En vivo: el Liverpool de Alexis Mac Allister y el Everton abren la quinta jornada de la Premier League con el Derbi del Merseyside

El duelo se juega este sábado 20 de septiembre desde las 8:30 en Anfield. Los Reds, líderes del torneo, reciben a unos Toffees que llegan con confianza y con Jack Grealish como figura.

Hoy 07:35

El Liverpool y el Everton serán protagonistas de uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 de la Premier League. El clásico de la ciudad de Liverpool abrirá la acción del sábado desde las 8.30 en Anfield, en un cruce que promete emociones fuertes desde el inicio.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Arne Slot llega con puntaje ideal tras cuatro jornadas y buscará mantener el liderazgo del torneo. Los Reds todavía no alcanzaron su mejor versión, pero supieron resolver cada encuentro, incluido el reciente triunfo en Champions League frente al Atlético de Madrid, donde debieron trabajar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el Everton atraviesa un presente alentador. Los Toffees dejaron atrás temporadas complicadas y ahora se ilusionan con algo más que pelear por la permanencia. Buena parte de esa ilusión pasa por Jack Grealish, quien rápidamente se convirtió en referente del equipo y llega encendido al clásico.