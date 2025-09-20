En vivo: el Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho se juega una dura parada ante un golpeado Manchester United

El encuentro por la quinta fecha se juega este sábado 20 desde las 13:30 en Old Trafford. Se podrá ver por ESPN y Disney+.

Hoy 13:35

La fecha 5 de la Premier League tendrá uno de los duelos más atractivos del fin de semana: el Manchester United recibirá al Chelsea de Garnacho y Enzo Fernández en Old Trafford, en un cruce que llega cargado de tensión y con dos equipos que atraviesan momentos muy distintos. El partido se disputará este sábado 20 de septiembre a las 11:30 a.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+.

