Pelea en una cárcel catamarqueña terminó con un herido grave

La cocina del Servicio Penitenciario de Catamarca fue escenario de una gresca entre varios internos, cuyo motivo no fue informado de manera oficial.

Hoy 09:50

Según lo informado por El Esquiú de Catamarca, la gresca se originó entre los internos del pabellón 04 Sur provocando no solo lesiones en algunos de los reos protagonistas sino además daños en la cocina de dicho pabellón. De inmediato el personal de choque del servicio intervino y controló la situación que fue protagonizada por cinco internos de apellidos Véliz, Armas, Chumbita, Carrizo y Moya.

Por las lesiones que presentaban, los internos Chumbita y Armas debieron ser trasladados desde Miraflores en ambulancia al Hospital San Juan Bautista, donde quedaron internados.

De acuerdo al informe médico al que accedió El Esquiú.com, el interno Chumbita presentaba varios cortes superficiales en distintas partes del cuerpo y una posible lesión facial con posible fractura de tabique. En tanto que Armas inicialmente presentaba un dolor costal, pero quedó internado con pronóstico reservado debido a un neumotórax.

Por otra parte, en cuanto a los otros internos que participaron de la gresca se les inició las actuaciones disciplinarias por los daños causados y la falta de conducta, señalaron desde el penal.