Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 23º
X
Regionales

Pelea en una cárcel catamarqueña terminó con un herido grave

La cocina del Servicio Penitenciario de Catamarca fue escenario de una gresca entre varios internos, cuyo motivo no fue informado de manera oficial.

Hoy 09:50

Según lo informado por El Esquiú de Catamarca, la gresca se originó entre los internos del pabellón 04 Sur provocando no solo lesiones en algunos de los reos protagonistas sino además daños en la cocina de dicho pabellón. De inmediato el personal de choque del servicio intervino y controló la situación que fue protagonizada por cinco internos de apellidos Véliz, Armas, Chumbita, Carrizo y Moya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por las lesiones que presentaban, los internos Chumbita y Armas debieron ser trasladados desde Miraflores en ambulancia al Hospital San Juan Bautista, donde quedaron internados.

De acuerdo al informe médico al que accedió El Esquiú.com, el interno Chumbita presentaba varios cortes superficiales en distintas partes del cuerpo y una posible lesión facial con posible fractura de tabique. En tanto que Armas inicialmente presentaba un dolor costal, pero quedó internado con pronóstico reservado debido a un neumotórax.

Por otra parte, en cuanto a los otros internos que participaron de la gresca se les inició las actuaciones disciplinarias por los daños causados y la falta de conducta, señalaron desde el penal.

TEMAS Catamarca

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  2. 2. El Liverpool Mac Allister se quedó con el clásico ante el Everton y sigue en lo más alto de la Premier
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 20 de septiembre: anticipan máxima de 36° y probables tormentas en horas de la noche
  4. 4. River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa
  5. 5. Avda. Belgrano y Pueyrredón: choque de motos dejó dos personas lesionadas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT